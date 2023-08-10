Под Курском пять домохозяйств получили повреждения в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Заболотовка в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

В сообщении указано, что днем 10 августа в населенном пункте упали восемь снарядов. При этом осколки ракет повредили заборы и хозяйственные постройки в пяти домовладениях.

Кроме того, в домах были разбиты оконные стекла и изуродованы крыши. Также повреждения получили несколько автомобилей, стоявших неподалеку от мест прилетов.

Старовойт пообещал оказать местным жителям всю необходимую помощь при восстановлении имущества. Никаких сообщений о жертвах и пострадавших к текущему моменту не поступало.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Чаусы Погарского района. По данным главы региона, несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.