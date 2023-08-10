Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии задержали оператора БПЛА, пытавшегося запустить его над воинской частью

В Белоруссии военные задержали запустившего беспилотник над воинской частью

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Белоруссии военные задержали оператора беспилотника, который запустил его возле одной из войсковых частей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны республики.

Как заявили в министерстве, за последние две недели белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые территории и объекты страны. Задержанные переданы органам охраны правопорядка, подчеркнули в ведомстве.

«Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

В ведомстве добавили, что при помощи средств радиоэлектронной борьбы были также пресечены несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией.

В июле Погранкомитет Белоруссии заявил о перехвате нарушившего границу беспилотника ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях