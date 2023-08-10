В Белоруссии задержали оператора БПЛА, пытавшегося запустить его над воинской частью

В Белоруссии военные задержали оператора беспилотника, который запустил его возле одной из войсковых частей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны республики.

Как заявили в министерстве, за последние две недели белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые территории и объекты страны. Задержанные переданы органам охраны правопорядка, подчеркнули в ведомстве.

«Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

В ведомстве добавили, что при помощи средств радиоэлектронной борьбы были также пресечены несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией.

В июле Погранкомитет Белоруссии заявил о перехвате нарушившего границу беспилотника ВСУ.

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