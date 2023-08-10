В ДНР заявили, что ВС РФ сейчас выгодно обороняться

ВС России готовы осуществить полноценное наступление, но находятся в активной обороне, так как сейчас это выгодно. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться», — сказал он.

По его словам, военные готовы «и к наступлению, и к обороне».

До этого Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили положение «по переднему краю» Купянского направления. В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли на данном направлении более 55 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и артиллерийскую систему М777 американского производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.