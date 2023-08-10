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В Белгородской области сбили беспилотник

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Белгородском районе

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в Белгородском районе сбили беспилотник.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», — написал он.

До этого губернатор Белгородской области заявил в Telegram-канале, что над Шебекинским городским округом сработала система противовоздушной обороны, сбившая воздушную цель на подлете к Шебекино.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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