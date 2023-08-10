Военный эксперт назвал причину неудачной подготовки ВСУ инструкторами НАТО

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что инструкторы Североатлантического альянса не могут должным образом подготовить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к противостоянию с российской армией, передают «Известия».

Он отметил, что альянс никогда не умел «преодолевать глубоко эшелонированную систему обороны», так как военным НАТО не приходилось сталкиваться с такой сильной армией, как российская.

«Ни НАТО, ни Соединенные Штаты никогда не воевали с равными себе по силе странами и равными себе по силе армиями. Они впервые с этим столкнулись, поэтому проиграли», — раскрыл эксперт причину неудачной подготовки военных ВСУ.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Украина бросила в наступление на Запорожском направлении десять бригад, однако «обломала зубы» о российскую линию обороны.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.