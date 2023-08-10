Минобороны заявило об успехах ВС РФ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили положение «по переднему краю» Купянского направления. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли на данном направлении более 55 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Также Министерство обороны России сообщило об отражении девяти попыток атак ВСУ в ДНР, ЛНР и под Харьковом. По данным ведомства, семь контратак ВСУ было предпринято в районе Новоселовского в ЛНР, а также Синьковки и Маньковки в Харьковской области. Еще две атаки ВСУ были предприняты в районе урожайного на Южно-Донецком направлении.

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