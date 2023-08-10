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В Минобороны заявили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили в ДНР склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ

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РИА Новости

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили в Донецкой народной республике склад боеприпасов 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе Дылеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ», — отметило российское военное ведомство.

Кроме того, указывает Минобороны России, в районах населенных пунктов Торское и Авдеевка в ДНР российские войска поразили два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Также Министерство обороны России сообщило об отражении девяти попыток атак Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и под Харьковом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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