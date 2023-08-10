Кадыров рассказал о крупных потерях ВСУ на Ореховском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины на Ореховском направлении потеряли более тысячи человек, и цифра продолжает стремительно расти.

По словам Кадырова, Ореховское направление является одним из самых сложных участков на линии фронта, недалеко от первой линии обороны расположен населенный пункт Работино, ВСУ хотят прорваться туда и не жалеют для этого сил.

Чиновник отметил, что на этом участке линии фронта оборону держит батальон «Восток-Ахмат», который «не намерен уступить врагу даже метр ответственного участка».

Кадыров добавил, что практический каждый день украинские подразделения пытаются продвинуться, но каждый раз отбрасываются на прежние позиции с большими потерями.

8 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» и член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что российские силы помешали работе трех ДРГ ВСУ на Ореховском направлении в районе Работино.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.