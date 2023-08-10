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Минобороны сообщило об успешном отражении девяти атак ВСУ

Минобороны: ВС РФ отразили девять атак ВСУ в ДНР, ЛНР и под Харьковом

Министерство обороны России сообщило об отражении девяти попыток атак ВСУ в ДНР, ЛНР и под Харьковом.

По данным ведомства, семь контратак ВСУ было предпринято в районе Новоселовского в ЛНР, а также Синьковки и Маньковки в Харьковской области. Еще две атаки ВСУ были предприняты в районе урожайного на Южно-Донецком направлении.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное», — сообщили в МО РФ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ после недолгого пребывания с потерями отступили из Урожайного в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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Операция на Украине
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