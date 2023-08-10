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В «Ростехе» сообщили, когда в войска поступит новая колесная гаубица «Мальва»

Артяков: новая колесная гаубица «Мальва» пойдет в войска в ближайшие месяцы

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Минобороны РФ

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023» в интервью РИА Новости сообщил, что новейшая российская колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» начнет поступать в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы.

По его словам, новая гаубица уже прошла государственные испытания.

«Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы поставят в войска уже в ближайшие месяцы», — проинформировал Артяков.

По его мнению, отличительными особенностями «Мальвы» является высокая мобильность за счет колесного шасси. Представитель «Ростеха» указал, что в эту гаубицу заложили автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Кроме того, отметил он, в САУ предусмотрен режим одновременного огневого налета — несколько выпущенных друг за другом снарядов будут приходить к цели в одно время.

Также Владимир Артяков заявлял, что 152-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мальва» модернизируют, чтобы увеличить дальность стрельбы для противоборства гаубицам НАТО.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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