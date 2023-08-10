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В Вашингтоне не получали запросов на вывод войск США из Нигера

Reuters: США не получали запросов на вывод войск из Нигера

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AP

США не получали запросы вывести войска из Нигера и у них нет указаний на то, что они будут вынуждены это сделать. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

«До сих пор США не получали никаких запросов с требованиями вывести войска и не имеют никаких указаний на то, что они будут вынуждены это сделать», — сказано в сообщении.

Представители властей США указали, что военные страны после переворота в Нигере «в основном остаются на своих базах». При этом их военные полеты одобряются в индивидуальном порядке.

По словам одного из источников, Соединенные Штаты завершат миссию, «только если правительство Нигера попросит их покинуть страну».

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность состоянием здоровья и безопасностью свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума после сообщений, что он лишен воды, еды и электричества.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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Переворот в Нигере
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