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Четвертый блок ЗАЭС будет переведен в режим «холодного останова»

Четвертый блок ЗАЭС переведут в «холодный останов» из-за технарушения

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Alexander Ermochenko/Reuters

Реактор четвертого блока Запорожской АЭС будет переведен в режим «холодного останова» из-за выявленной технической неисправности. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала станции.

Отмечается, что персонал станции выявил признаки неплотности трубы парогенератора №3.

«Для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока №4 в состояние «холодный останов», — говорится в сообщении.

Блок №6 могут перевести в режим «горячий останов», чтобы обеспечить образующейся горячей водой паровые нужды станции.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что все сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны, выстроена мощная линия обороны, заминирована береговая линия. Все возможные сценарии угрозы для ЗАЭС рассматриваются и отрабатываются.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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