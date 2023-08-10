Снайпер ВСУ считает, что Украина не сможет добиться своей цели

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Прошинский заявил в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko, что украинские войска не имеют шансов выйти на границы 24 февраля.

«Не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но на границы 24 февраля», — отметил он.

Военный считает, что задача Украины заключается в том, чтобы удержать то, что есть сейчас, и по возможности продвинуться.

«Трындеть можно. Популизм всегда был приятен, особенно у нас, пока вариантов не вижу», — резюмировал Прошинский.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать позиции российских войск на Краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.