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Военный эксперт Фельди заявил о меняющемся отношении европейцев к помощи Украине

Венгерский политолог Фельди: в Европе пересматривают отношение к помощи Украине

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Mindaugas Kulbis/AP

Жители европейских стран начали понимать, что поставки оружия на Украину контрпродуктивны. Об этом заявил венгерский военно-политический эксперт и председатель попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди, сообщает РИА Новости.

Как рассказал специалист, люди в Европе понемногу меняют свое отношение к поддержке Киева. При этом местные правительства в последнее время сократили объемы помощи Украине, хоть и не отказались от нее полностью.

«Это (помощь Украине — «Газета.Ru») совершенно контрпродуктивно со всех точек зрения и ставит под угрозу нормальную жизнь общества Западной Европы», — подчеркнул Фельди.

Тем не менее он не исключил возможность поставки в зону конфликта истребителей F-16. Однако, по его мнению, страны НАТО уже не смогут изменить ситуацию на линии фронта.

В частности, утром 10 августа российские солдаты прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины под городом Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Защитники Донбасса в течение нескольких месяцев работали над взятием данного рубежа.

Ранее заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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