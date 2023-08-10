Немецкий концерн отремонтирует 30 танков Leopard для ВСУ

Правительство Германии договорилось с концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета The Guardian.

По информации издания, 30 машин являются частью партии из 49 танков, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые из них находятся в настолько плохом состоянии, что годятся только для поставки запчастей.

При этом конкретные сроки поставки танков не называются из-за условий контракта, но может пройти до шести месяцев, прежде чем танки окажутся на поле боя.

До этого газета Handelsblatt писала, что Немецкий концерн Rheinmetall закупил танки Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems для отправки на Украину. Всего было закуплено 50 машин, из них около 30 могут быть доставлены на Украину.

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