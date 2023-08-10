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ВСУ отступили из Урожайного в ДНР

Пушилин: российские силы выбили ВСУ из поселка Урожайное в ДНР

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что Вооруженные сил Украины после недолгого пребывания с потерями отступили из населенного пункта Урожайное.

По его словам, для закрепления в Урожайном Киев использовал штурмовые отряды, состоящие из представителей трех-четырех бригад. Кроме того, была задействована бронетехника.

Как только ВСУ закрепились в населенном пункте, российские войска нанесли по ним артиллерийские удары, после была задействована и авиация.

«Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — рассказал Пушилин.

До этого врио главы ДНР сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать при обстрелах кассетные боеприпасы.

Также в эфире «Соловьев Live» Пушилин заявил, что населенный пункт Клещеева был практически уничтожен в ходе боев.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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