Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать при обстрелах кассетные боеприпасы.

По словам Пушилина, в первую очередь это сказывается на мирном населении.

«В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал <…> и Шахтерск, город, который находится в тылу», — поделился врио главы региона.

Он добавил, что в результате обстрелов вчера в Петровском районе Донецка погибла 4-летняя девочка, ночью погиб мужчина при обстреле Горловки.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал , что украинские военные обстреляли поселок Горьковский, расположенный в Грайворонском районе Белгородской области, в результате чего погиб мужчина.

В самом центре населенного пункта упали пять вражеских ракет. Взрывы произошли недалеко от школы.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.