В «Ростехе» рассказали о дальности стрельбы САУ «Мальва»

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал РИА Новости, что 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мальва» модернизируют, чтобы увеличить дальность стрельбы для противоборства гаубицам НАТО.

«У нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — поделился Артяков.

Он добавил, что базовый вариант САУ прошел испытания, «Мальва» может стрелять любыми типами снарядов и имеет высокую маневренность за счет колесного шасси.

До этого Артяков рассказывал, что спецпокрытие «Накидка» защищает российские танки от спутниковой и авиационной разведки. Покрытие создало предприятие концерна «Калашников» — «НИИ стали».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.