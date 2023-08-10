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В ЛНР сообщили о попытках ВСУ контратаковать позиции России под Красным Лиманом

Марочко: ВСУ пытаются контратаковать позиции РФ на Краснолиманском направлении

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РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать позиции российских войск на Краснолиманском направлении.

По его словам, ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в районе недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка, недалеко от Сватово.

Эксперт считает, что таким образом украинские военные стремятся вернуть утраченные ранее позиции и отбросить силы РФ на противоположный берег реки.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что артиллеристы Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и укрепления Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Также 9 августа начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук сообщал, что российская группировка войск «Центр» сорвала шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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