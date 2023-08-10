Пленный боец ВСУ Романюк заявил, что на Украине люди не хотят воевать

Пленный боец Вооруженных сил Украины Юрий Романюк рассказал РИА Новости, что в его стране уже не осталось мужчин, способных воевать, люди хотят мира.

Мужчина попал в российский плен в начале августа в ходе боев за Старомайорск в Донецкой народной республике.

«С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие — толку с этого?» — задался вопросом Романюк.

По словам военнослужащего, многие на Украине не хотят воевать еще и по той причине, что не испытывают к России неприязни. Сам Романюк несколько лет работал сварщиком в Ханты-Мансийском автономном округе.

Мужчина пожаловался также на то, что очень многие боеспособные украинские мужчины сбежали за границу, поэтому Киев мобилизует людей в возрасте и бросает их на штурм.



На этой неделе другой пленный боец ВСУ Юрий Герасимчук рассказал агентству, что украинское командование бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.