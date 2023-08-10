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Военный эксперт прокомментировал передачу ракет Taurus ВСУ

Капитан Дандыкин: передача ракет Taurus ВСУ вызывает беспокойство у немцев

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axesofevil2000/Wikimedia

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение немецких властей передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Taurus вызывает опасения у немцев.

По словам Дандыкина, ракеты Taurus во многом походит на свои французские и английские аналоги, они отличаются только большей дальностью в 500 км.

«Немцы как раз не хотят, чтобы ракеты летали на такое расстояние. Это и для нас неприятный момент, потому что Taurus необходимо будет сбивать, подтягивать противовоздушную оборону», — поделился военный эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Дандыкин добавил, что в Германии опасаются того, что Taurus могут попасть в руки ВС РФ, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить ракеты в ближайшее время, но с учетом ограничения дальности полета.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Берлин может отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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