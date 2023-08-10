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ВСУ попытались атаковать беспилотником Джанкойский район Крыма

Shot: боевой дрон со взрывчаткой упал в Джанкойском районе Крыма

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Боевой беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой и поражающими элементами упал в селе Яркое Джанкойского района Крыма. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что инцидент произошел утром 9 августа. Обломки дрона в поле обнаружил местный предприниматель.

Прибывшие на место полицейские и эксперты установили, что это — беспилотник самолетного типа, начиненный взрывчаткой с поражающими элементами.

Никто не пострадал.

Крым периодически атакуется украинскими беспилотниками.

17 июля было совершено нападение на Крымский мост. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что взрыв устроили с помощью двух украинских беспилотных надводных аппаратов. Один пролет автомобильной части моста оказался разрушен, еще на одном пролете сместилась ось. На железнодорожной части моста были несущественные повреждения.

В ответ на подрыв российская сторона нанесла несколько «ударов возмездия» по Одессе и Николаеву. Как сообщили в Минобороны России, цели ВС РФ — места производства и хранения беспилотников, топливные хранилища и склады.

Ранее в Совфеде заявили, что Украина блефует, обещая новые атаки на Крымский мост.

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