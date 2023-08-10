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В ЛНР сообщили об успешном наступлении российских войск под Купянском

Марочко сообщил об успешном наступлении ВС России на Купянском направлении

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РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российские войска успешно наступают на Купянском направлении.

«В районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское в ходе наступательных действий наших войск на широком фронте значительно улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений, также были заняты более выгодные позиции», — поделился Марочко.

По его словам, силам РФ удалось отбить ряд населенных пунктов Харьковской области и отодвинуть украинские войска от границ ЛНР.

Также Марочко сообщил, что с 7 августа в ходе боевых действий на Купянском направлении Вооруженные силы России заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов ВСУ.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало, что жителям Купянского района Харьковской области предложили принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории в связи с боевыми действиями вблизи от этой территории.

С начала месяца Минобороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Спустя несколько дней ведомство отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов украинских войск в этом районе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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