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Бывшие военные США не сошлись во мнениях по Украине

Экс-разведчик Риттер осудил отставного адмирала Ставридиса за слова об Украине

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик Скотт Риттер осудил отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса за слова в поддержку Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

«Адмирал, вы ведь знаете, что «Слава Украине» — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии», — написал Риттер.

Он добавил, что Ставридис позорит военную форму, произнося такие слова, к тому же, подобные высказывания делают отставного адмирала «сторонником нацизма».

Ставридис говорил, что в Вашингтоне расценили бы победу Украины как «чудо над Крымом».

До этого Риттер говорил, что Вооруженные силы России перехватили инициативу на передовой после разгрома контрнаступления украинской армии.

Он также добавил, что украинская армия продолжает пытаться продвинуться на передовой. При этом они не приблизились к первой линии обороны ВС России.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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