Российские спецназовцы рассказали об ожесточенных боях в Запорожской области

Бойцы армейского спецназа «Осман» рассказали РИА Новости об ожесточенных боях в Запорожской области и о том, как они сдерживают украинские войска с июня возле населенного пункта Работино.

Боец с позывным «Горец» рассказал, что через Работино идет дорога на Токмак, украинцы хотят выйти туда «любой ценой».

По словам спецназовца, девятый украинский армейский корпус полностью разгромлен, поэтому его заменил десятый армейский корпус, но от второго уже осталось 30%.

Бойцы армейского спецназа «Осман» уже на протяжении больше двух месяцев на Запорожском направлении выявляют и наносят огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины.

«Сейчас главная задача всех подразделений — удержать населенный пункт (Работино. — «Газета.Ru») и не допустить противника до нашего переднего края. То есть главное — не допустить стрелкового боя, что мы успешно делаем на протяжении уже двух месяцев», — поделился боец спецназа с позывным «Ворон».

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.