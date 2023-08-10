Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские спецназовцы рассказали об ожесточенных боях в Запорожской области

Бойцы армейского спецназа «Осман» рассказали об ожесточенных боях в Запорожье

Бойцы армейского спецназа «Осман» рассказали РИА Новости об ожесточенных боях в Запорожской области и о том, как они сдерживают украинские войска с июня возле населенного пункта Работино.

Боец с позывным «Горец» рассказал, что через Работино идет дорога на Токмак, украинцы хотят выйти туда «любой ценой».

По словам спецназовца, девятый украинский армейский корпус полностью разгромлен, поэтому его заменил десятый армейский корпус, но от второго уже осталось 30%.

Бойцы армейского спецназа «Осман» уже на протяжении больше двух месяцев на Запорожском направлении выявляют и наносят огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины.

«Сейчас главная задача всех подразделений — удержать населенный пункт (Работино. — «Газета.Ru») и не допустить противника до нашего переднего края. То есть главное — не допустить стрелкового боя, что мы успешно делаем на протяжении уже двух месяцев», — поделился боец спецназа с позывным «Ворон».

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях