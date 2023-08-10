Власти Запорожской области заявили о возможной подготовке наступления ВС РФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска могут в скором времени пойти в наступление на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что более точные прогнозы того, когда наступление может начаться, может дать только российское командование. Балицкий отметил крепкий боевой дух солдат, так как бойцы справились с основной задачей — сдержать наступление противника.

«У всех сегодня на устах — это наступление. И мы к этому готовимся», — пояснил Балицкий.

До этого Балицкий говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет.

При этом он отметил, что украинская сторона взяла несколько опорных пунктов, которые не являются полноценной линией обороны.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.