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Западные военные инструкторы не в состоянии подготовить украинских солдат

Open Democracy: западные инструкторы не обладают опытом для подготовки ВСУ

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Alex Babenko/AP

Западные военные инструкторы не обладают необходимым опытом для надлежащей подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Open Democracy.

По словам украинских военных, западные инструкторы не понимают, против какого противника приходится сражаться. Из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Российской армией.

Как пишет автор статьи, НАТО может предложить украинским солдатам только базовый курс, тогда как жизненно важной подготовкой приходится заниматься самим ВСУ. По мнению некоторых солдат ВСУ, прошедших подготовку в странах Запада, инструкторы мало понимают специфику «всей ситуации».

Один из украинских солдат, сообщается в материале, отметил, что инструкторы НАТО часто говорят об операциях на Ближнем Востоке, где целями западных военных были зачистки помещений и выявление боевиков среди мирного населения. По его словам, подобные примеры абсолютно не подходят для подготовки к конфликту с Российской армией, так как все бои происходят в основном на ровной местности, посетовал собеседник портала.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления вызвал негативные последствия не только для украинской армии, но и также для украинского государства в целом, так как под вопросом оказались отношения Киева с западными союзниками.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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