Над Калужской и Московской областями и Севастополем были сбиты украинские дроны

Украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над территорией Московской и Калужской областей и Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

По информации Министерства обороны, два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты средствами ПВО над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Кроме того, вблизи Севастополя ПВО уничтожила два беспилотных летательных аппарата противника. Еще девять дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Черное море.

Пострадавших и разрушений в результате пресеченных атак беспилотников нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы. По словам Собянина, один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.