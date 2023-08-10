В Минобороны сообщили о поражении украинской техники в ДНР

Российские дроны ликвидировали две украинские БМП и поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Также беспилотными летательными аппаратами с устройствами сброса боеприпасов нанесено поражение по опорному пункту противника и группе пехоты противника в районе населенного пункта Красное», — сказал он.

Кроме того, Соледаро-Артемовском направлении российские войска с помощью артиллерии уничтожили пять БМП и БТР украинской армии.

Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов. Отмечалось, что операторы дронов выявляют и ликвидируют технику ВСУ на переднем крае.

До этого Минобороны показало видео уничтожения украинского наблюдательного пункта под Купянском. FPV-дрон представляет собой разновидность беспилотных летательных аппаратов, управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.