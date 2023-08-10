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В Минобороны сообщили о поражении штурмовых групп ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении

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Виталий Аньков/РИА Новости

Группировка войск «Центр» поразила украинские штурмовые группы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Александра Савчука.

«На Краснолиманском направлении в районах Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он, отметив, что в результате атаки были ликвидированы до 50 военных Вооруженных сил Украины, также уничтожены боевая машина пехоты и один пикап.

По его словам, бомбардировке со стороны авиации подверглись два командно-наблюдательных пункта, полевой склад боеприпасов и комплекс радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Торское и Серебрянка.

5 августа Савчук заявлял, что российские военные сорвали атаки штурмовых групп механизированных бригад украинской армии на Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков говорил, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям шести бригад ВСУ в районе четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике и Луганской народной республике.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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