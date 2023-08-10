В Запорожской области оценили контрнаступление Украины

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинская сторона взяла несколько опорных пунктов, которые не являются полноценной линией обороны.

«Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря, какой план они ставили, мы вообще не видим. Нереальная история», — заявил Балицкий.

До этого врио губернатора Запорожской области заявил, что все сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны, выстроена мощная линия обороны, заминирована береговая линия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.