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В Запорожской области заявили об отработке всех сценариев защиты ЗАЭС

Балицкий: все сценарии защиты ЗАЭС от возможной атаки Киева отработаны

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны, выстроена мощная линия обороны, заминирована береговая линия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, все возможные сценарии угрозы для ЗАЭС рассматриваются и отрабатываются.

«У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите — для этого стоит целый полк защитный. Стоят специальные подразделения, которые готовы к разным сценариям: высадке (десанта) по берегу, прорыву диверсионной группы. Поэтому бояться — мы не боимся, но опасаться противника надо», — подчеркнул Балицкий.

Он утверждает, что по всей береговой линии была выстроена мощная линия обороны.

До этого на Запорожской атомной электростанции (АЭС) была произведена ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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