В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступления, все атаки отражены. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях», — указали в министерстве.

В ведомстве также заявили, что на Донецком направлении российские силы отразили четыре атаки ВСУ — в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное Донецкой народной республики. Кроме того, ВС РФ поразили подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные смогли поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Вязовок в Черкасской области Украины.

Кроме этого, в населенном пункте Чуднов в Житомирской области Украины российская армия уничтожила склад с боеприпасами и военной техникой, поставленной Киеву с Запада.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.