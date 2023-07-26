В Совфеде обсудят закон о повышении призывного возраста в России

Закон о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет включен в повестку заседания Совета федерации на 28 июля. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

В соответствии с новым законом, возраст призыва повышается с 27 до 30 лет, а коридор призывников увеличивается с 18 до 30 лет. Всем гражданам этой возрастной категории с 1 января 2024 будет необходимо встать на учет в военкомат, чтобы не стать уклонистом, а также не получить штраф в размере 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до восемнадцати месяцев.

Изначально планировалось расширить границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также ввести переходный период, но во втором чтении законопроекта эти два пункта были исключены.

Как рассказали депутаты Госдумы, соответствующее решение было принято в связи с обращением граждан, многие заявляли о планах начать служить с 18 лет.

Юриста Александр Зальцман рассказал «Газете.Ru», что призывников не отправляют в зону специальной военной операции – они идут в армию и проходят службу на территории Российской Федерации.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.