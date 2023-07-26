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МИД РФ призвал ответить на применение кассетных боеприпасов Украиной

Захарова призвала жестко ответить Украине на активное применение кассетных боеприпасов

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала ответить Украине на активное применение кассетных боеприпасов. Соответствующее видео опубликовано в ее Telegram-канале.

Дипломат сообщила, что украинские Вооруженные силы этими снарядами 22 июля обстреляли гражданский автомобиль с журналистами.

Захарова подчеркнула, — единственное, что может остановить Киев, — «это жесткий и адекватный ответ».

Также представитель МИД РФ сослалась на заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, где сказано, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы при обстреле села Журавлевка.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения.

В этот же день президент США Джо Байден сообщил, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у обоих стран заканчивались обычные снаряды.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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