Военный аналитик Аллан Орр обвинил НАТО в том, что контрнаступление ВСУ развивается неудачно. В интервью для Newsweek Орр заявил, что НАТО не снабжала Украину достаточными ресурсами для контрнаступления и не давала Киеву достаточно времени для освоения нового западного оборудования.

«Сроки летней операции были произвольно определены графиком НАТО, а не Украиной», — отметил Орр.

По словам аналитика, Украина не может сломить российскую оборону из-за отсутствия реактивных самолетов четвертого поколения, ограниченного поля применения ракетных комплексов HIMARS и слишком поздних поставок танков.

«Контрнаступление было случаем однонаправленной войны, поспешным односторонним наступлением на неприступную оборонительную линию», — описал контрнаступление ВСУ. Орр отметил, что в таких условиях контрнаступление сопровождается высокими потерями среди бойцов ВСУ, которые не приводят к значимым результатам на поле боя.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.