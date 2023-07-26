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Военный аналитик заявил о неудачном ходе контрнаступления Украины

Аналитик Newsweek Орр обвинил НАТО в неудачном ходе контрнаступления Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный аналитик Аллан Орр обвинил НАТО в том, что контрнаступление ВСУ развивается неудачно. В интервью для Newsweek Орр заявил, что НАТО не снабжала Украину достаточными ресурсами для контрнаступления и не давала Киеву достаточно времени для освоения нового западного оборудования.

«Сроки летней операции были произвольно определены графиком НАТО, а не Украиной», — отметил Орр.

По словам аналитика, Украина не может сломить российскую оборону из-за отсутствия реактивных самолетов четвертого поколения, ограниченного поля применения ракетных комплексов HIMARS и слишком поздних поставок танков.

«Контрнаступление было случаем однонаправленной войны, поспешным односторонним наступлением на неприступную оборонительную линию», — описал контрнаступление ВСУ. Орр отметил, что в таких условиях контрнаступление сопровождается высокими потерями среди бойцов ВСУ, которые не приводят к значимым результатам на поле боя.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.

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Контрнаступление Украины
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