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Шойгу провел переговоры с коллегой из КНДР

Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом в Пхеньяне

В Пхеньяне прошли переговоры главы Министерства обороны России Сергея Шойгу и его коллеги из КНДР Кан Сун Намом. Об этом говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Рад встрече и знакомству с Вами. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, достопримечательностях», – сказал Шойгу.

Он отметил, что отношения двух государств укреплялись в послевоенный период.Глава российского военного ведомства назвал КНДР важным партнером России, с которым РФ связывает общая граница и богатая история сотрудничества.

Российский министр выразил надежду, что переговоры поспособствуют укреплению взаимодействия Российской Федерации с Северной Кореей в сфере обороны.

Утром 26 июля сообщалось, что в аэропорту столицы КНДР Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи российской военной делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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