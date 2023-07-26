Шойгу провел переговоры с коллегой из КНДР

В Пхеньяне прошли переговоры главы Министерства обороны России Сергея Шойгу и его коллеги из КНДР Кан Сун Намом. Об этом говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Рад встрече и знакомству с Вами. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, достопримечательностях», – сказал Шойгу.

Он отметил, что отношения двух государств укреплялись в послевоенный период.Глава российского военного ведомства назвал КНДР важным партнером России, с которым РФ связывает общая граница и богатая история сотрудничества.

Российский министр выразил надежду, что переговоры поспособствуют укреплению взаимодействия Российской Федерации с Северной Кореей в сфере обороны.

Утром 26 июля сообщалось, что в аэропорту столицы КНДР Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи российской военной делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.