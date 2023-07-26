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«Военная хроника» сообщила о взрывах в Херсоне

«Военная хроника» сообщила о серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне

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Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о серии взрывов в Херсоне.

«Предположительно, по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу активно применяются авиабомбы ФАБ-500М62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается о действии воздушной тревоги по всему югу Украины, в том числе в Одесской и Николаевской областях.

25 июля сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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