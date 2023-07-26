Шойгу возложил цветы к памятнику в Пхеньяне

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к монументам Освобождения в Пхеньяне.

В ходе мероприятия на главе Минобороны РФ была военная форма.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Северную Корю накануне вечером, 25 июля. В международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна состоялась церемония официальной встречи с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета российского министра встречал его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам.



Монумент Освобождения в Пхеньяне сооружен 15 августа 1946 году в знак благодарности корейцев бойцам СССР, погибшим при сражениях за Корею. Это 30-метровый гранитный памятник с красной звездой.

Стелла установлена на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна — горе Моранбон, с которой открывается панорамный вид на всю столицу.

Российская делегация прибыла в КНДР, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы в войне 1950-1953 годов.

Ранее в Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи Сергея Шойгу.