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В Курской области пограничник пострадал в результате обстрела со стороны Украины

ТАСС: пограничник получил контузию при обстреле ВСУ Курской области

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FotograFFF/Shutterstock

Пограничник получил контузию средней тяжести во время обстрела Курской области со стороны украинских военных сил, пострадавшего направили в областную больницу. Об этом ТАСС заявили в Глушковской районной больнице.

«Да, не с минно-взрывной, а с контузией средней тяжести отправлен в областную больницу», — подчеркнула собеседница агентства.

В настоящий момент другие подробности по самочувствию пострадавшего пограничника не приводятся.

Также нет информации, из чего именно открыли огонь Вооруженные силы Украины по российскому региону.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что поселок Теткино обстреляли 16 раз со стороны Украины. Он подчеркнул, что администрация региона обязательно окажет помощь в восстановлении домов. В результате обстрела в поселке Краснооктябрьский загорелся многоквартирный дом. В этом доме никто не жил в момент обстрела.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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