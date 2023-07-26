Губернатор Курской области заявил об обстреле Глушковского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу поселок Теткино в Глушковском районе, всего было пять прилетов.

По словам чиновника, в результате атаки повреждена линия электропередачи, часть домов обесточена. Как только появится возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению.

Кроме того, осколки повредили окна и изгородь одного дома. Губернатор заверил, что хозяину помогут с ремонтом.

23 июля Старовойт сообщал об обстреле Глушковского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.