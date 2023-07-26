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На Украине продлят действие военного положения и общей мобилизации

Нардеп Железняк: Рада продлит действие военного положения и общей мобилизации на Украине

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и общей мобилизации в стране. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни парламент снова продлит действие военного положения и общей мобилизации», — написал парламентарий.

По его словам, скорее всего, продление военного положения и мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Это будет уже восьмое голосование украинского парламента за военное положение с начала российской специальной военной операции.

В настоящее время на Украине продолжается спецоперация Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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