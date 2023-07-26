В Госдуме предложили создать аналоги ракет Запада для боевых действий

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow с целью нанесения ударов по военным Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть случаи захвата целых трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow. Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам...» — предложил парламентарий.

По словам Шеремета, воспользовавшись такой тактикой, было бы принято справедливое решение в отношении украинских военных сил.

У РФ высокий военный технологический потенциал, при помощи которого реально самим создать аналоги западных ракет, обратил внимание депутат Госдумы.

До этого в Министерстве обороны заявили, что Вооруженные силы России сбили 15 снарядов HIMARS и одну ракету Storm Shadow в зоне специальной военной операции.

Также в Минобороны РФ рассказывали о перехвате ракет Storm Shadow и украинских беспилотников.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.