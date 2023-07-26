В Запорожской области укрепили оборону вдоль Днепра

В Запорожской области восстановили и укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее общественник заявлял, что Вооруженные силы Украины к концу июля намерены форсировать Днепр и взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию.

По словам Рогова, в регионе осознают, к каким преступным действиям могут прибегнуть украинские военные.

«Никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно и они не предпримут свои безумные попытки», — сказал председатель общественного движения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.