Обозреватель CGTN Синь Пин заявил, что США, решив поставить кассетные боеприпасы на Украину, «выпустили дьявола из ящика Пандоры». По его мнению, это опасное оружие станет «ночным кошмаром» для украинцев на многие годы. Журналист считает, что американские политики не учитывают жизни гражданского населения и возможности мирного урегулирования конфликта.

Синь Пин предупреждает, что кассетные бомбы могут стать лишь первым шагом вооружения, которое будет поставляться на Украину. Постоянные поставки оружия со стороны США, по его мнению, неизбежно приведут к эскалации конфликта и дальнейшему ухудшению перспектив на мирное решение проблемы.

Обозреватель заключает, что военно-промышленный комплекс США не позволит легко завершить боевые действия на Украине.

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.