Times: британский военный был готов сдаться россиянам во время перестрелки

Британский военный Гарри Роу, который сражается на стороне Украины, рассказал газете Times о стычке с российскими военными.

По информации издания, часть разведывательной группы, включающей британских, американских и австралийских солдат, оказалась неожиданно подвергнутой атаке на одном из островов на реке Днепр. По словам Роу, российские солдаты атаковали дом, где находились «солдаты удачи», с применением газовых и дымовых гранат. Захлебываясь от дыма, наемникам пришлось покинуть помещение через крышу и отступить к побережью. Раненых эвакуировали на катерах и доставили в больницу.

Газета также сообщает, что во время перестрелки один из британских граждан сдался российским солдатам, свернувшись калачиком, и был отправлен домой.

Также глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16 начнется в августе. Обучение пилотов займет по меньшей мере шесть месяцев, отмечают «Известия».

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.