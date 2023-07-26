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В Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи Сергея Шойгу

ЦТАК: солдаты КНДР выразили боевой привет делегации во главе с Сергеем Шойгу

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В аэропорту столицы КНДР Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи российской военной делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК назвала атмосферу, царившую в аэропорту, «теплой». В заявлении агентства говорится, что «миссия дружбы армии и народа России будет вносить значимый вклад в укрепление и развитие стратегических и традиционных корейско-российских дружественных отношений, прочно завязанных на едином пути антиимпериализма и самостоятельности, на новом и более высоком уровне в соответствии с велением времени».

Северокорейские военнослужащие, сообщает ЦТАК, выражают «боевой привет и полную поддержку армии и народу России», которые защищают суверенные права, интересы развития государства и борются против «произвола и своеволия империалистов».

Затем российская военная делегация, говорится в материале, при «горячем приветствии» военнослужащих КНДР направилась на место ночлега.

Ранее сообщалось, что прибывшего в Пхеньян министра обороны России Сергея Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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