Полковник Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки «Запад», сообщил, что танки и гаубицы российской группировки «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары в полосе обороны 1-й танковой армии на Купянском направлении, уничтожив до взвода живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронеавтомобиль «Хаммер». Об этом сообщает РИА Новости.

Зыбинский отметил, что огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек «Гиацинт-Б» был нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка в полосе обороны 1-й танковой армии. Общие потери противника составили до взвода живой силы и один бронированный автомобиль «Хаммер».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь» Вооруженных сил Украины в районе Песчаного, минометный расчет в районе Кисловки, а также пункт боепитания возле Крахмального, добавил собеседник агентства.

Также в Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.