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В Минобороны РФ сообщили, что стрелок-зенитчик сбил украинский военный вертолет

Минобороны: российский стрелок-зенитчик сбил вертолет Ми-24 ВСУ из ПЗРК «Игла»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российский стрелок-зенитчик сбил вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

Военные РФ при выполнении задач проявляют мужество и героизм, отметил он и привел в пример командира мотострелковой роты танковой бригады группировки капитана Альберта Юнусова, который во время контрнаступления ВСУ осуществлял управление личным составом на одном из участков Южно-Донецкого направления.

По его словам, действия капитана по распределению расчетов противотанковых управляемых ракет, гранатометных и пулеметных расчетов, а также грамотная корректировка огня артиллерии позволили за несколько суток уничтожить более десяти боевых бронированных машин и танков украинской армии.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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