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В «Ростехе» заявили о досрочной поставке в войска противотанковых ракетных комплексов

Тульское оборонное предприятие досрочно поставило в войска противотанковое оружие

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Wikipedia

Российская армия досрочно получила значительное количество противотанкового оружия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха».

Тульским конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, входящим в «Высокоточные комплексы», в мае — июне 2023 года был раньше запланированного срока выполнен государственный оборонный заказ на производство пусковых установок переносных противотанковых комплексов «Корнет» и ракет к ним. В холдинге заявили, что в настоящий момент конструкторское бюро работает выпускает и поставляет эту продукцию по опережающему графику.

Ранее сообщалось, что «Конструкторское бюро машиностроения» (входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха»), являющаяся в том числе разработчиком ракетного комплекса «Искандер», в 2,5 раза увеличила производство ряда изделий. С начала текущего года предприятие выполнило государственный оборонный заказ на 100%. Отмечается, что выполнение гособоронзаказа отслеживается подекадно.

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».

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